Russia: Lavrov, numerosi tentativi di minare dall'esterno la situazione in Asia centrale

- Vengono compiuti molti tentativi di minare dall'esterno la situazione nei Paesi dell'Asia centrale o in altri Stati dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso della consueta conferenza stampa annuale. Il diplomatico ha osservato che queste tendenze sono diventate più decise e pericolose dopo che gli Stati Uniti ed i loro alleati della Nato sono "fuggiti dall'Afghanistan", lasciando il Paese in un contesto in cui è necessario ricostruire lo Stato e le sue istituzioni. (Rum)