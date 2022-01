Spagna: a Ingesan (Ohla) due riconoscimenti per inserimento lavoro gruppi svantaggiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ingesan, filiale dell'azienda di costruzioni spagnola Ohla, ha ricevuto un riconoscimento dalla Fondazione Intermedia per l'assunzione di persone in situazioni vulnerabili e menzione speciale nel quadro del programma "Incorpora Tarragona" della banca La Caixa, per l'assunzione di persone a rischio di esclusione sociale. Lo riferisce il quotidiano economico-finanziario "Merca 2". Da anni Ohla e Ingesan sono impegnate nella creazione di posti di lavoro con pari opportunità, promuovendo programmi di inserimento e sostenendo le persone che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro. Questo impegno ha portato all'assunzione di più di 700 persone provenienti da gruppi vulnerabili. Oltre a questi premi, l'azienda ha anche ricevuto il riconoscimento della Croce Rossa di Granada, della Croce Rossa di Huelva e della Croce Rossa di Siviglia per il suo lavoro di integrazione delle donne e di altri gruppi a rischio di esclusione sociale.(Spm)