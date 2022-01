Russia: Distretto militare orientale, improvviso controllo prontezza combattimento truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un improvviso controllo della prontezza al combattimento è in corso tra le truppe del Distretto militare orientale (Vvo), come comunicato questa mattina dal ministero della Difesa russo. Le esercitazioni consentiranno di valutare la capacità dell'esercito di agire rapidamente dopo essersi raggruppato su lunghe distanze in tutta la Russia, come spiegato dal Vvo. In particolare numerosi contingenti effettueranno marce combinate verso campi di addestramento sconosciuti, situati a notevole distanza dai punti di schieramento permanente, per svolgere compiti di preparazione al combattimento. (Rum)