Crimea: iniziate esercitazioni con sistemi missilistici antinave della flotta del Mar Nero

- Gli equipaggi di combattimento dei sistemi missilistici antinave "Bal" e "Bastion" della flotta russa del Mar Nero hanno effettuato una marcia meccanizzata verso il campo di addestramento di Opuk, in Crimea, nell'ambito di un'esercitazione programmata. Lo riferisce questa mattina il servizio stampa della flotta del Mar Nero, precisando che, in totale, nelle manovre sono coinvolte circa 50 unità di equipaggiamento militare e speciale. "L'obiettivo principale della complessa esercitazione è elaborare le azioni del personale per difendere la costa dagli attacchi di un finto nemico", si legge nel comunicato. Inoltre durante le manovre gli equipaggi di combattimento miglioreranno le capacità di azione in battaglia e di svolgimento delle operazioni di cambio delle posizioni di partenza nel mezzo di ripetuti attacchi missilistici da una nuove aree. (Rum)