Pnrr: alla Sardegna 270 milioni per la sanità

- Ammontano a 270 milioni di euro le risorse del Pnrr messe a disposizione dal governo per la sanità dell'Isola. "Siamo pronti a investire le risorse messe a disposizione dal Pnrr per la sanità e investiremo fino all'ultimo centesimo per dare ai sardi servizi sempre migliori, moderni e potenziare così cure e assistenza – ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas -. Una grande opportunità che ci impegna con tutti i nostri sforzi per investire nel modo migliore queste risorse". Nel piano della Regione c'è la realizzazione di 13 ospedali di Comunità e 50 Case di comunità, a cui si aggiungono le centrali operativa territoriali, le strutture deputate a guidare i cittadini e rendere più efficiente la presa in carico. "In vista dello stanziamento previsto dal Pnrr abbiamo realizzato un piano per il territorio in cui crediamo con forza - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - e lo abbiamo condiviso con tutti i portatori di interesse, a cui abbiamo chiesto una partecipazione attiva. Stiamo costruendo il futuro con un modello di sanità moderno e sostenibile che va oltre il dualismo ospedale-territorio e dove la centralità è data al cittadino e alle sue necessità. Un sistema capace di accompagnare il paziente nei percorsi di cure e assistenza più adeguati". (Rsc)