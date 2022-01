Libia: Saleh convoca i parlamentari per una seduta ufficiale a Tobruk il 17 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha convocato i deputati a tenere una sessione ufficiale lunedì prossimo 17 gennaio a Tobruk. Lo ha affermato il portavoce della Camera dei rappresentanti libica, Abdullah Bilhaq, senza specificare l'ordine del giorno della prossima riunione. Aguila Saleh è tornato domenica scorsa 9 dicembre alla guida del parlamento dopo una pausa, non ufficialmente annunciata, iniziata nell'ottobre 2021 per candidarsi alle elezioni presidenziali, come confermato dai membri della camera dei rappresentanti, Abdel Hadi Al Saghir e Ibrahim Al Darsi. (Lit)