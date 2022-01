Libia-Onu: Guterres, elezioni devono essere legittimate prima della loro organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Uniti sono al fianco del comitato per la roadmap sulla Libia per consentire al Paese di portare a termine il suo processo elettorale, tuttavia le elezioni devono essere legittimate prima della loro organizzazione. Lo ha affermato Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in una conferenza stampa, affermando che la consigliera, Stephanie Williams, si sta impegnando con diverse parti libiche per raggiungere un accordo che garantisca l'andamento del processo politico nel Paese. Guterres ha aggiunto che la formazione nella Camera dei rappresentanti di un comitato speciale per elaborare una roadmap per le elezioni e il dialogo portato avanti tra le parti è un segnale positivo che non si vedeva da anni in Libia. (Lit)