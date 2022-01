Energia: Spagna, Banca Sabadell investirà 200 milioni di euro in progetti rinnovabili entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Sabadell investirà 200 milioni di euro in progetti rinnovabili nei prossimi quattro anni, secondo il piano strategico 2021-2026. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", questi investimenti sono realizzati da Sinia, braccio di Sabadell per le energie rinnovabili e imprese sostenibili (eolico, fotovoltaico, mini-idro, autoconsumo industriale, biometano, tra gli altri). Investe in equity, prestiti subordinati e prestiti di costruzione, tutti compatibili con il finanziamento senior. Il suo obiettivo è quello di sostenere gli sviluppatori di progetti durante le fasi di sviluppo e costruzione. La banca ha annunciato ieri una partnership con EiDF Solar per finanziare 13,4 milioni per la costruzione su larga scala di impianti industriali di autoconsumo. L'accordo copre inizialmente il finanziamento di 18 impianti per un volume di 23,6 MW, di proprietà di EiDF attraverso sei società, nel cui capitale sociale Sinia avrà una quota del 24,9 per cento.(Spm)