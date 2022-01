Spagna: governo studia quote mensili autonomi da 184 euro a 1.267 euro in base reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è al lavoro per presentare un riforma del sistema contributivo per i lavoratori autonomi in base al loro reddito reale, da applicare a partire dal prossimo anno. Come riferisce il quotidiano "El Economista", la prima bozza prevede la divisione dei lavoratori in 13 fasce di reddito, da quelli che guadagnano meno di 600 euro al mese a coloro che superano i 4.050 euro mensili. La quota minima sarebbe di 184 euro per gli autonomi con il reddito più basso fino ad un tetto massimo di 1.267 euro mensili. Questa proposta avrebbe ricevuto una buona accoglienza dalle parti sociali e dalle associazioni più importanti del settore, dato che sono tutti d'accordo sulla necessità di cambiare un sistema "ingiusto" in cui persone con livelli di reddito molto diversi sono costrette attualmente a contribuire con importi quasi identici. Il governo, inoltre, ha mantenuto il forfait ridotto di 70 euro al mese durante i primi due anni di attività nel caso in cui il reddito sia inferiore al livello stabilito dal Salario minimo interprofessionale (Smi). Con il nuovo modello un autonomo che guadagna in media 600 euro al mese potrebbe risparmiare circa 1.300 euro all'anno di contributi, mentre nella fascia 600-900 si potrebbe arrivare a 600 euro all'anno. (Spm)