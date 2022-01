India: Covid, 264.202 nuovi casi e 315 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 264.202 i nuovi casi di coronavirus e 315 i decessi riferiti oggi dal ministero della Sanità dell’India. Su 1.787.457 test effettuati ieri il tasso di positività è del 14,78 per cento. I casi attivi sono 1.272.073, 154.542 più di ieri, e quelli risolti 34.824.706, 109.345 in più. Il Maharashtra è lo Stato in cui si concentra il maggior numero di casi attivi, 255.561, in aumento di 11.712 unità rispetto al giorno precedente; a seguire il Bengala Occidentale con 131.553 (+15.302); il Karnataka con 115.762 (+22.634); il Tamil Nadu con 103.610 (+14.651) e Nuova Delhi con 94.160 (+67.15). Dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato 36.582.129 e 485.350 decessi, con un tasso di guarigione del 95,2 per cento e un tasso di letalità dell’1,33 per cento. Il 16 gennaio 2021 è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrate 1.553.981.819 dosi, di cui 7.308.669 ieri. (segue) (Inn)