India: Covid, 264.202 nuovi casi e 315 decessi (2)

- Ieri il primo ministro, Narendra Modi, si è riunito in videoconferenza con i capi dei governi statali per fare il punto della situazione. Il premier, stando a quanto riferito da un comunicato del suo ufficio, ha esortato alla massima attenzione a causa della velocità di trasmissione della variante Omicron e, al tempo stesso, ha fato appello anche a evitare il panico, ribadendo che l’arma principale rimane la vaccinazione. La prima dose di un vaccino è stata somministrata a circa il 92 per cento della popolazione adulta e la seconda dose a circa il 70 per cento, secondo i dati da lui citati. Modi ha confermato l’approccio basato sul contenimento locale, per non aggiungere ai problemi sanitari quelli del sostentamento, e ha ricordato gli interventi di spesa per il potenziamento delle infrastrutture della sanità. La riunione ha poi passato in rassegna varie realtà, in particolare riguardanti il Bengala Occidentale, il Tamil Nadu, il Jharkhand, l’Uttar Pradesh, il Punjab, l’Assam e il Manipur. (segue) (Inn)