Libia: consigliere Onu Williams in visita in Turchia per discutere sostegno a elezioni

- La Consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, si è recata in Turchia per incontrare alcuni funzionari turchi e alcuni interlocutori libici. Lo ha reso noto il portavoce della Missione delle Nazioni Unite in Libia, Jean Al Alam, affermando che la visita durerà due giorni e vedrà al centro l’organizzazione delle elezioni libiche. In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi all’emittente “Cnn”, la Williams ha affermato che la Libia soffre da 10 anni una situazione di caos e tutte le sue istituzioni nazionali stanno affrontando una crisi di legittimità che potrà essere risolta solo consentendo ai libici di andare alle urne. "Sono fiduciosa che possiamo continuare a dare voci a tutti i libici che desiderano fortemente andare alle urne e che vogliono porre fine a questo lungo periodo di transizione e andare verso un futuro più sostenibile per il Paese", ha dichiarato la consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia. (Lit)