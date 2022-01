Myanmar: la Malesia critica la visita a Naypyidaw del premier cambogiano Hun Sen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro dei ministri degli Esteri dell'Asean originariamente in programma la prossima settimana è stato però rinviato, apparentemente proprio a causa delle divergenze tra i Paesi membri in merito all'approccio da adottare nei confronti della crisi in atto nel Myanmar. Lo ha reso noto il governo della Cambogia, che regge la presidenza di turno dell'Associazione. Phnom Penh ha spiegato il rinvio menzionando "la difficoltà per molti ministri degli Esteri dell'Asean di recarsi in Cambogia", dove l'incontro si sarebbe dovuto svolgere in presenza il 18 e 19 gennaio prossimi. (segue) (Fim)