Usa: Senato, anche Manchin boccia il piano di modifica unilaterale dell'ostruzionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Joe Manchin ha preso le distanze dall'iniziativa del suo partito tesa a modificare unilateralmente i regolamenti del Senato federale Usa per indebolire gli strumenti codificati di ostruzionismo ("filibuster") a disposizione dell'opposizione repubblicana. "Non intendo votare per eliminare o indebolire il filibuster", ha dichiarato Manchin ieri, decretando di fatto il fallimento dell'iniziativa sostenuta dall'amministrazione del presidente Joe Biden. Sempre ieri, infatti, aveva preso posizione contro la misura promossa dalla Casa Bianca anche un'altra senatrice democratica, Kyrsten Sinema. In una nota, Manchin accusa i suoi colleghi di partito che premono per una modifica delle regole sull'ostruzionismo di "non comprendere appieno il danno istituzionale e democratico a lungo termine che ciò causerebbe al Senato e la nostro Paese". Secondo Manchin, modificare unilateralmente i regolamenti del Senato a pochi mesi dalle prossime elezioni di medio termine, che potrebbero ribaltare gli equilibri politici al Congresso, "getterebbe benzina sul fuoco delle tensioni politiche e delle disfunzioni che stanno facendo a pezzi la nostra nazione". (Nys)