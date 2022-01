Usa: accordo tra 37 Stati per cancellare 1,7 miliardi di dollari di debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società finanziaria Navient ha raggiunto un accordo da 1,85 miliardi di dollari con i procuratori generali di 39 Stati Usa per la cancellazione di debito studentesco privato per 1,7 miliardi di dollari. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il condono del debito studentesco interesserà circa 66mila persone che avevano sottoscritto prestiti privati per frequentare istituzioni accademiche negli Stati che hanno aderito all'accordo. L'accordo segna la conclusione di una causa giudiziaria intentata contro Navient dal procuratore generale della Pennsylvania, Josh Shapiro, nel 2017. A tale iniziativa legale avevano progressivamente aderito decine di altri Stati Usa. Shapiro accusava Navient di pratiche creditizie predatorie, aggiungendo miliardi al monte del debito che gravava su centinaia di migliaia di studenti tramite la promozione di piani di rimborso del debito più rischiosi per i contraenti. (Nys)