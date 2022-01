Usa-Giordania: Blinken riceve omologo Safadi, focus su obiettivi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ricevuto a Washington il ministro degli Esteri giordano e vice primo ministro Ayman Safadi. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno sottolineato l'importanza del partenariato strategico Usa-Giordania nel promuovere obiettivi regionali condivisi di pace, stabilità e sicurezza. I due hanno discusso dell'importanza di attuare riforme che espandano la crescita economica e le opportunità, inclusa la sicurezza dell'accesso all'acqua. Il segretario di Stati ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti per la stabilità nella regione attraverso il sostegno a una soluzione politica in Siria e a una soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese. Blinken ha quindi ringraziato Safadi per la leadership giordana nella regione, in particolare nell'accoglienza dei rifugiati.(Nys)