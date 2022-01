Argentina: inflazione annuale al +50,9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenendo conto delle pressioni inflazionistiche la Banca centrale dell'Argentina (Bcra) ha decretato a inizio mese un aumento di due punti del Tasso ufficiale di sconto (Tus), portandolo dal 38 al 40 per cento. La decisione, si legge in una nota emessa giovedì 6 gennaio, ha come obiettivo quello di "rafforzare le condizioni di stabilità monetaria, cambiaria e finanziaria" del sistema e di riportare progressivamente il Tus "a un livello che garantisca un guadagno reale agli investimenti in moneta locale". Quest'ultima affermazione fa riferimento al fatto che il tasso di interesse reale risulta attualmente inferiore a quello dell'inflazione, attestata ad oltre il 50 per cento annuale. Si tratta di una situazione che sterilizza di fatto qualsiasi ipotesi di un ritorno reale positivo degli investimenti sui titoli in moneta locale e che parallelamente alimenta la stessa inflazione. (segue) (Abu)