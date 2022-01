Giappone: morto a 91 anni l'ex premier Toshiki Kaifu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toshiki Kaifu, primo ministro del Giappone per circa due anni dal 1989, è morto domenica 9 gennaio all'età di 91 anni. Lo ha reso noto il governo del Giappone oggi, 13 gennaio. Kaifu è noto per aver autorizzato lo schieramento delle Forze di autodifesa giapponesi nel Golfo Persico nel 1991. Il portavoce del governo giapponese, Hirozaku Matsuno, non ha precisato la causa del decesso. "Ha affrontare numerose sfide politiche in un contesto internazionale turbolento, incluso lo scoppio della Guerra del Golfo", ha dichiarato Matsuno ricordando l'ex premier giapponese. Kaifu, nativo di Nagoya, aveva iniziato la sua carriera politica come segretario di un parlamentare; eletto parlamentare per la prima volta nel 1960, aveva assunto diversi ruoli governativi di primo piano, inclusi quelli di vicesegretario capo di Gabinetto e ministro dell'Istruzione, prima di essere eletto primo ministro nell'agosto 1989. La decisione di mobilitare le Forze di autodifesa era giunta a seguito delle critiche da parte della comunità internazionale per il mancato contributo del Giappone alla soluzione della Crisi del Golfo del 1990. (segue) (Git)