Giappone: Covid, Tokyo prevede 10mila casi giornalieri entro una settimana

- Il governo dell'area metropolitana di Tokyo prevede che entro una settimana la capitale del Giappone arriverà a contare oltre 10mila casi giornalieri di Covid-19. Secondo le proiezioni del governo locale, al ritmo di crescita attuale la media mobile settimanale arriverà a 9.576 casi entro sette giorni. Nelle ultime 23 ore Tokyo ha registrato 3.124 nuovi contagi, quasi un migliaio in più rispetto al giorno precedente, superando la soglia di 3mila casi per la prima volta in più di quattro mesi. Il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri riservati ai pazienti affetti da coronavirus ha raggiunto mercoledì il 13,7 per cento, con un totale di 954 persone con sintomatologia grave. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha dichiarato che il governo metropolitano di Tokyo valuterà la richiesta al governo di proclamare uno stato di "semi-emergenza" se il tasso di occupazione dei posti letto supererà il 20 per cento, e di uno stato di emergenza se supererà il 50 per cento. (segue) (Git)