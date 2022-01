Giappone: governo approva ordinanza per ridurre la produzione di rifiuti plastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato oggi una ordinanza che obbliga le attività economiche e commerciali del Paese a ridurre l'utilizzo di 12 tipologie di contenitori e altri oggetti di consumo in plastica, come cannucce e posate usa e getta, nell'ambito di una più vasta campagna nazionale per la riduzione dell'inquinamento marino. Le nuove restrizioni verranno applicate alle attività che producono oltre 5 tonnellate di oggetti in plastica usa e getta, che includono anche pettini, spazzolini, attaccapanni e altro. Tra le aziende che potrebbero rientrare nell'ambito dell'ordinanza figurano operatori di centri commerciali, supermercati, ristoranti, alberghi e lavanderie. Le aziende potranno scegliere come ridurre la loro produzione di rifiuti plastici, ad esempio fornendo promozioni ai clienti che rifiutano oggetti in plastica usa e getta o fornendo a questi ultimi alternative riutilizzabili. I negozi potrebbero anche ricorrere a tariffe addizionali per dissuadere i clienti dall'utilizzare oggetti in plastica non necessari. Le attività che non si adegueranno riceveranno richiami, ma potrebbero essere introdotte nel prossimo futuro anche delle sanzioni. Il Giappone è alle prese da tempo col problema di una abnorme produzione di rifiuti plastici; nel luglio 2020 è stato introdotto nel Paese il divieto di utilizzo di borse in plastica; lo scorso anno il Paese ha prodotto circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. (Git)