Myanmar: la Malesia critica la visita a Naypyidaw del premier cambogiano Hun Sen

- La crisi politica in atto a Myanmar dal golpe militare dello scorso anno continua ad alimentare tensioni all'interno dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il ministro degli Esteri della Malesia, Saifuddin Abdullah, ha rivolto una critica esplicita al primo ministro della Cambogia, Hun Sen, che lo scorso fine settimana si è recato in visita ufficiale a Naypyidaw e ha tenuto colloqui col capo del governo militare locale, generale Min Aung Hlaing, nella veste di presidente di turno dell-Asean. "Avrebbe potuto condurre la visita sul piano bilaterale, come capo di Stato, ma dal momento che (la Cambogia) ha assunto la presidenza dell'Asean, l'iniziativa ha trasmesso una immagine sbagliata", ha accusato il ministro degli Esteri, unendosi al coro di quanti accusano Hun Sen d'aver contribuito a legittimare il governo militare birmano. La visita di Hun Sen a Myanmar lo scorso 7 gennaio è stato il primo importante atto ufficiale della Cambogia nella veste di presidente di turno dell'Asean. Saifuddin ha dichiarato che i ministri degli Esteri dei Paesi Asean hanno già tenuto discussioni informali in merito a tale iniziativa. "Ci sono due scuole di pensiero in proposito (...) Non è stata comunque una discussione accesa, perché vogliamo confrontarci in maniera approfondita" in occasione del prossimo summit", ha riferito il ministro malese. (segue) (Fim)