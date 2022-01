Myanmar: la Malesia critica la visita a Naypyidaw del premier cambogiano Hun Sen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia Hun Sen si è recato a Myanmar il 7 gennaio per una visita di due giorni in rappresentanza dell'Asean, nel tentativo di agevolare progressi verso una soluzione della crisi politica in quel Paese. Hun Sen, il cui Paese regge quest'anno la presidenza di turno dell'Associazione, è divenuto così il primo capo di Stato a visitare ufficialmente il Myanmar dal golpe militare di febbraio 2021, culminato nella deposizione del governo eletto della Lega nazionale della democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi. La decisione di Hun Sen di visitare il Myanmar ha destato forti polemiche da parte di quanti accusano il primo ministro cambogiano di contribuire così alla legittimazione politica del governo militare birmano. (segue) (Fim)