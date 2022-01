Auto: ex presidente Nissan Ghosn, motori alternativi svolta per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Nissan e latitante internazionale, Carlos Ghosn, prevede un momento di svolta e riorganizzazione dell'intera industria automobilistica, nel momento in cui il settore deve scegliere se e quanto puntare sui motori ad alimentazione alternativa. Ghosn ne ha parlato in un'intervista esclusiva al sito statunitense "Axios". L'ex manager è stato uno dei leader più potenti dell'industria automobilistica, tra i primi grandi dirigenti a investire in veicoli elettrici. "Sono molto intrigato principalmente da piccole aziende e startup che stanno cercando di creare da sole una strada verso questo nuovo settore", ha affermato Ghosn parlando in videoconferenza da Beirut, dove si trova dopo una rocambolesca fuga dal Giappone. L'ex presidente di Nissan e Renault ha affermato di non essere più interessato a guidare una grande azienda automobilistica, anche qualora le accuse nei suoi confronti dovessero cadere nel nulla.(Nys)