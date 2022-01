Brasile: Paese ospiterà sede americana Organizzazione mondiale del Turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per me Agenzia Nova è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Il Brasile è stato eletto per ospitare la sede americana dell'Organizzazione mondiale del Turismo (Omt). La decisione è stata adottata nel corso della 24a assemblea generale dell'Omt. L'ufficio, che sarà aperto nella capitale Brasilia entro l 2022, avrà il compito di elaborare politiche per l'attrazione di investimenti, svolgere e commissionare studi sul settore turistico, sviluppare un portale di informazioni turistiche, favorire la nascita di start up operanti nel turismo e sostenere azioni e progetti sviluppati dall'Omt in tutto il mondo. "Abbiamo scelto il Brasile per ospitare l'ufficio per le Americhe dell'Omt, mi congratulo con il ministro del Turismo, Gilson Machado Neto, il con il presidente dell'Embratur, Carlos Brito. Voglio ringraziare il presidente Jair Bolsonaro per il suo sostegno e per l'idea di aprire questo ufficio in Brasile", ha affermato il segretario generale dell'Omt Zurab Pololikashvili. (segue) (Brb)