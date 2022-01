Usa: assalto al Campidoglio, arrestato leader di estrema destra Stewart Rhodes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine degli Stati uniti hanno arrestato Stewart Rhodes, leader del gruppo di estrema destra Oath Keepers (Custodi del giuramento), dopo essere stato accusato insieme ad altri 11 imputati di cospirazione sediziosa e altri crimini legati all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Lo ha reso noto oggi il dipartimento di Giustizia. "L'accusa sediziosa di cospirazione sostiene che, a seguito delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, Rhodes abbia cospirato con i suoi coimputati e altri per opporsi con la forza all'esecuzione delle leggi che regolano il trasferimento del potere presidenziale entro il 20 gennaio 2021", ha affermato il dipartimento di Giustizia in un comunicato. L'accusa sostiene che i Custodi del giuramento siano un gruppo organizzato che si concentra sul reclutamento di militari ed ex militari, membri di forze dell'ordine e personale di primo intervento. (Nys)