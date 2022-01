Banche: sindacati, positivo incontro con Abi su emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’incontro che abbiamo avuto oggi con Abi si è concluso in modo positivo". E' quanto sottolineano in una nota congiunta Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Nino Baseotto, Fulvio Furlan e Emilio Contrasto, segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, Unisin. Le disponibilità e le convergenze "già acquisite - sottolineano i segretari - sono importanti: ripristino di tutte le misure di prevenzione (distanziamento, areazione, sanificazione, gel disinfettante per le mani, mascherine FFP2, ecc.), ricorso al lavoro agile, ruolo degli RLS, sospensione delle attività di formazione in presenza e delle trasferte, garanzia del mantenimento della retribuzione in caso di periodi di quarantena o autosorveglianza, proroga dell’accordo per lo svolgimento delle assemblee in remoto". Inoltre si è definito l’impegno "a incontrarsi nuovamente" alla luce del Decreto che il Governo si è impegnato a fare entro il prossimo 23 gennaio: in tale occasione sarà affrontato il tema di come regolare l’accesso alle filiali da parte della clientela (controllo del green pass, appuntamenti,). Tutto ciò, sottolineano i segretari, "sta a dimostrare quanto utile e opportuna sia stata la decisione di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, Unisin di chiedere un incontro urgente ad Abi sulla base di richieste e proposte precise. Abbiamo rappresentato e vogliamo continuare a rappresentare la profonda e diffusa preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori bancari per la pesante recrudescenza del numero dei contagi da Covid-19.La tutela della salute viene per noi prima di ogni altra considerazione". Si tratta - sottolineano - di non rinviare a domani ciò che è possibile fare subito e di avere la consapevolezza che, nella situazione data, è necessario mettere in campo decisioni e soluzioni chiare ed anche nuove, non limitandosi alla semplice conferma di quanto già in essere. Il Sindacato "unitariamente proseguirà la propria iniziativa, attraverso un rapporto stringente con Abi, unitamente alle più opportune iniziative che via via potranno essere prese a livello aziendale".(Rin)