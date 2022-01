Quirinale: fonti, da riunione congiunta M5s pieno mandato a Conte per trattativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- A quanto si apprende nel corso della congiunta del Movimento 5 stelle su 181 partecipanti (ci sono anche i delegati regionali) tutti gli intervenuti avrebbero riconosciuto piena fiducia al presidente Giuseppe Conte e alla sua capacità negoziale "già dimostrata in Europa". Solo i parlamentari Vincenzo Presutto e Francesca Ruggiero - riferiscono alcune fonti - avrebbero chiesto di coinvolgere, sempre, anche i capigruppo, che Conte ha già dichiarato di tenere aggiornati costantemente insieme agli altri componenti della cabina di regia. Nel corso degli interventi non si è parlato di voto online degli iscritti, fatta eccezione per i tre interventi di Danilo Toninelli, Vincenzo Presutto e Primo Di Nicola. Un paio, con Danilo Toninelli e Primo Di Nicola, gli interventi apertamente a sostegno del Mattarella bis. (Rin)