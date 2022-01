Ppe: Berlusconi riceve Manfred Weber, grazie per il sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Ho incontrato Manfred Weber, capogruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo. Abbiamo parlato della pandemia, del lavoro fatto sul green pass, della situazione economica, del necessario controllo delle frontiere". Lo scrive sul proprio profilo Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, allegando una fotografia in cui compare accanto all'ospite ricevuto oggi a Villa Grande. "Ci sono grandi sfide che attendono l'Unione e noi del Ppe abbiamo le migliori soluzioni per affrontarle. Ringrazio lui e tutto il partito per il sostegno", aggiunge Berlusconi. (Rin)