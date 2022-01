Cile: Boric presenta programma governo a imprenditori, focus su responsabilità fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mantenimento dell'obiettivo di riduzione del deficit è auspicabile e contribuiremo alla diminuzione delle pressioni inflazionistiche", ha aggiunto il presidente eletto a riguardo. Il rappresentante della coalizione "Apruebo dignidad" ha ribadito ad ogni modo che per rispettare il programma di trasformazioni sociali per il quale è stato eletto e allo stesso tempo mantenere la tradizionale disciplina dei conti pubblici che contraddistingue il Paese andino sarà necessaria una profonda riforma del sistema tributario. "La riforma dev'essere discussa con tutte le forze politiche per arrivare ad un buon accordo per il Paese, che protegga gli investimenti ma che avanzi verso una società più giusta", ha affermato Boric. "Non dev'essere vista come una riforma del nostro governo, ma come un nuovo patto fiscale durevole nel tempo", ha aggiunto. (segue) (Abu)