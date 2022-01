Cile: Boric presenta programma governo a imprenditori, focus su responsabilità fiscale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Boric all'insegna del pragmatismo sembrano voler rispondere in questo modo anche all'ultimo rapporto della Banca mondiale pubblicato mercoledì dove, oltre a ridurre le proiezioni di crescita per il 2022 ed il 2023, nelle poche righe dedicate specialmente al Cile si cita "l'incertezza politica" tra i rischi che potrebbero scoraggiare l'arrivo di maggiori investimenti nel Paese. La Bm ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita per il Cile portandole ad un +2,2 per cento nel 2022 e ad un +1,8 per cento nel 2023, rispettivamente un -0,8 ed un -0,7 per cento rispetto alle stime di giugno. Nel documento si afferma che l'attuale contesto politico del Cile - con il nuovo governo di sinistra di Gabriel Boric che si insedierà a marzo e la prospettiva di avere una nuova Costituzione entro luglio - rappresenta un fattore di "incertezza che ridurrà il livello degli investimenti". (segue) (Abu)