Usa: Biden commenta verdetto Corte suprema su vaccino lavoratori, “molto deluso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto “molto deluso” per la sentenza con cui la Corte Suprema ha deciso di revocare l’obbligo di vaccinazione o test periodico contro il Covid-19 per 80 milioni di lavoratori statunitensi, in vigore da martedì scorso. "Sono molto deluso dalla decisione della Corte Suprema di bloccare misure di buon senso e a tutela della vita per i dipendenti delle grandi aziende", ha spiegato Biden in una nota diramata dalla Casa Bianca. Il capo dello Stato ha rimarcato che la decisione di rendere obbligatorio il vaccino per i dipendenti delle aziende con più di 100 lavoratori "era fondato sulla scienza e sulla legge". (segue) (Nys)