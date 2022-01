Usa: commissione inchiesta 6 gennaio convoca vertici Meta, Twitter e Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d'inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti Usa per indagare sulla rivolta del 6 gennaio 2021 al campidoglio di Washington ha convocato i vertici di quattro tra le maggiori società digitali attive nell'ambito dei social media, ossia Google, Meta (che controlla il mondo di Facebook), Reddit e Twitter. Lo riporta il "Wall Street Journal", precisando che la commissione ritiene di aver ricevuto "risposte inadeguate" alle precedenti richieste di informazioni fatte pervenire ai colossi del digitale. I deputati chiedono dati in grado di documentare la diffusione di disinformazione circa i brogli che - a detta dell'ex presidente Donald Trump - avrebbero falsato le elezioni del 2020. "Due domande fondamentali per il comitato riguardano il modo in cui la diffusione della disinformazione e dell'estremismo violento abbia contribuito all'attacco violento alla nostra democrazia e quali passi le società di social media hanno intrapreso per impedire che le loro piattaforme diventino terreno fertile per la radicalizzazione", ha spiegato Bennie Thompson, presidente della commissione.(Nys)