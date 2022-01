Argentina: inflazione annuale al +50,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione a dicembre in Argentina ha segnato un +3,8 per cento rispetto al mese precedente secondo quanto riferisce l'ultimo rilevamento dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) pubblicato oggi. Si tratta di una cifra che porta l'indice complessivo annuale del 2021 a un +50,9 per cento, maggior livello dal 2019. Il mese di dicembre segna una ripresa della tendenza al rialzo dopo il +2,5 segnato a novembre, e questo nonostante il mantenimento di una politica di calmieramento dei prezzi sia del paniere alimentare che di congelamento delle tariffe di luce, acqua e gas. A livello annuale le voci del paniere che registrano aumenti superiori alla media del 50,9 per cento sono quelle di ristoranti e alberghi, con un +65,4 per cento, abbigliamento e calzature, con un +64,6 per cento, i trasporti, con un +57,6 per cento, e l'educazione, con un +56,1 per cento. (segue) (Abu)