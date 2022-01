Banche: Abi, con sindacati dialogo costruttivo per tutela persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abi ha incontrato i Segretari Generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin sull'evoluzione della pandemia: si è confermata l'importanza di continuare ad affrontare insieme la lotta al virus, attraverso il dialogo aperto e l'analisi congiunta e costruttiva della situazione aggiornata e dei provvedimenti di recente adottati al riguardo dalle Autorità competenti, per continuare a garantire la tutela delle persone in banca (lavoratrici, lavoratori e clientela) e sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive del Paese. Secondo quanto rende noto un comunicato, nel corso della riunione "si è sottolineato che anche nell'attuale momento, caratterizzato dalla crescita dei contagi e all'evoluzione delle caratteristiche della pandemia, vi è la necessità di adeguare le misure di protezione e le regole di comportamento vigenti nel settore. Le parti hanno preso in considerazione molteplici aspetti e hanno già convenuto di trovare risposte condivise su alcuni temi principali, tra i quali le misure di prevenzione alla diffusione del virus e i più opportuni dispositivi di protezione individuale, il lavoro agile, la tutela delle persone in quarantena precauzionale, la gestione delle missioni del personale e della formazione in presenza, le assemblee del personale in remoto, correlando le soluzioni all'evoluzione della pandemia". "L'incontro, svoltosi in un clima costruttivo e di dialogo aperto, è un'ulteriore conferma – dichiara Salvatore Poloni, Presidente del Comitato affari sindacali e del Lavoro di Abi – dell'impegno di Abi e delle organizzazioni sindacali ad individuare congiuntamente efficaci soluzioni nella lotta al virus per la salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici/lavoratori bancari e della clientela e continuare a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive del Paese". Il prossimo incontro è fissato nell'immediatezza dell'emanazione dell'imminente Dpcm che – individuando i servizi necessari ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona - completerà il quadro normativo di riferimento in materia di estensione dell'obbligo di green pass per accedere ai servizi anche bancari e finanziari, al fine di completare gli esiti delle riflessioni svolte.(Com)