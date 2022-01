Usa-Ucraina: colloquio Austin-Reznikov, riaffermato sostegno Washington a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio con l'omologo ucraino Oleksii Reznikov, mentre i colloqui tra Russia e Nato a proposito delle recenti tensioni sembravano vacillare. Lo rende noto il Pentagono. Austin ha parlato al telefono con il ministro della Difesa ucraino "per discutere del potenziamento militare in corso e non provocato della Russia all'interno e intorno all'Ucraina", ha detto ai giornalisti l'addetto stampa del Pentagono John Kirby. Il portavoce ha affermato che non c'è stata alcuna discussione specifica sugli stumenti militari che l'amministrazione del presidente Joe Biden potrebbe accettare di fornire a Kiev per aiutare il Paese a difendersi dalla Russia. Austin, tuttavia, ha riaffermato "il fermo sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, compresi gli sforzi in corso per rafforzare la capacità delle forze ucraine attraverso la fornitura di assistenza difensiva", ha fatto sapere il dipartimento alla Difesa. (Nys)