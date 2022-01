Ostia: Cioffredi, sentenza su clan Spada rafforza fiducia dei cittadini nello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza della Cassazione riconosce il reato di associazione mafiosa per il clan Spada e conferma il robusto impianto accusatorio della Direzione Distrettuale Antimafia e il lavoro prezioso della Squadra Mobile della Questura di Roma e del Nucleo Investigativo dell'Arma dei Carabinieri di Ostia con l'Operazione Eclisse del 25 gennaio del 2018. Una sentenza che rafforza la fiducia dei cittadini nello Stato e conferma che le mafie non sono invincibili". Così in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. (Com)