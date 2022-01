Regno Unito: deputato Gardiner si dimette dopo donazioni da agente cinese, "non sapevo fosse una spia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, stando a Gardiner, l'MI5 sarebbe stato a conoscenza del fatto di non avere beneficiato personalmente di "tali donazioni in alcun modo". La Lee ha "smesso di finanziare i lavoratori nel mio ufficio nel giugno 2020", ha chiarito sottolineando che l'MI5 gli avrebbe assicurato che il finanziamento a suo favore non sarebbe stato frutto di attività illecite. In ogni caso l'esponente di primo piano dei laboristi si è dimesso oggi in seguito alle rivelazioni da parte del servizio di controspionaggio britannico, secondo cui Lee avrebbe agito di nascosto in coordinamento con lo United Front Work Department del Partito comunista cinese ed è "ritenuta coinvolto in attività di interferenza politica nel Regno Unito". Il registro degli interessi dei parlamentari britannici mostra anche che l'attuale leader dei liberaldemocratici, Sir Ed Davey, ha ricevuto una donazione di 5 mila sterline dalla signora Lee nel 2013. (segue) (Rel)