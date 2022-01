Cile: presidente Pinera promulga nuova legge su controllo armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pinera, che l'11 marzo lascerà la presidenza, questa sulle armi sarebbe la prima delle tre leggi presentate dall'esecutivo destinate ad affrontare la questione della sicurezza. "Ringrazio sinceramente il parlamento per l'approvazione di questa legge sul controllo delle armi e i progressi che abbiamo fatto negli ultimi tempi e approfitto per chiedere anche la rapida approvazione di leggi così importanti ed urgenti come quelle sul traffico di droga e quella antiterrorismo", ha detto Pinera. "Senza dubbio questa triade rappresentata dalla violenza terrorista, dal narcotraffico e dalle armi da fuoco rappresenta un pericolo ed una minaccia grave che danneggia significativamente la libertà, la sicurezza e la tranquillità delle nostre famiglie", ha aggiunto il presidente uscente. (Abu)