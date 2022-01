Usa-Ucraina: Austin a colloquio con omologo Reznikov, focus su attività militari russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, e il suo omologo ucraino Oleksii Reznikov hanno avuto oggi un colloquio telefonico nel quale hanno discusso dell'attività militare della Russia e degli sforzi degli Stati Uniti per rafforzare le forze armate ucraine. Lo rende noto in un comunicato il dipartimento della Difesa Usa. "Il segretario Austin ha riaffermato il sostegno incrollabile degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, compresi gli sforzi in corso per rafforzare la capacità delle forze ucraine attraverso la fornitura di assistenza difensiva", si legge nella nota. La Russia ha ripetutamente negato le accuse occidentali secondo cui si starebbe preparando per un'invasione dell'Ucraina, dicendo che si riserva il diritto di spostare truppe all'interno del suo territorio sovrano poiché considera le attività militari della Nato una minaccia per la sicurezza nazionale della Russia. (Nys)