Cile: Boric presenta programma governo a imprenditori, focus su responsabilità fiscale

- Trasformazioni graduali e responsabilità fiscale. Questi i due principali concetti espressi da Gabriel Boric, nel suo primo intervento come presidente eletto del Cile di fronte ad una platea di imprenditori ed investitori riuniti nell'Incontro nazionale delle imprese Enade 2022. "Le mie parole riguardo alla gradualità e alla responsabilità fiscale non erano un discorso di campagna elettorale ma fanno parte di una profonda convinzione di quello che c'è da fare per portare avanti le trasformazioni che saranno necessarie", ha affermato il nuovo leader della sinistra cilena. "Ogni cambiamento si sostiene su ciò che è stato fatto prima", ha aggiunto Boric, che ha quindi rassicurato la platea sul fatto che il suo governo rispetterà l'obiettivo di portare il deficit al 3,9 per cento fissato nella legge di Bilancio presentata dal governo uscente di Sebastian Pinera. (segue) (Abu)