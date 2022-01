Brasile: Russia autorizza estradizione accusato attentato programma Tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe hanno autorizzato l'estradizione di Eduardo Fauzi, imprenditore brasiliano accusato di aver lanciato bombe molotov contro la facciata della società di produzione del programmo tv satirico, Porta dos Fundos. L'attacco è avvenuto a Rio de Janeiro il 24 dicembre 2019, provocando soltanto danni materiali. Secondo la polizia civile dello stato di Rio che ha coordinato le indagini, l'imprenditore ed economista Eduardo Fauzi faceva parte del gruppo di 5 persone che ha coordinato l'attacco. Fauzi, inoltre, era l'unico ad aver agito a volto scoperto venendo così identificato attraverso la registrazione delle telecamere di sicurezza. Dopo l'attacco, Fauzi fuggì in Russia il 29 dicembre del 2019. Il processo in contumacia è iniziato a gennaio 2021, l'uomo è alla sbarra per terrorismo e incendio. Il sospetto sarà consegnato nelle prossime ore agli agenti di polizia brasiliani, presso l'aeroporto internazionale di Mosca. Al suo arrivo in Brasile, Fauzi sarà trasferito presso il carcere José Frederico Marques a Rio de Janeiro. L'uomo precedenti di polizia per minaccia, lesioni personali e associazione per delinquere.(Brb)