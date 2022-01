Regno Unito: deputato Gardiner si dimette dopo donazioni da agente cinese, "non sapevo fosse una spia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato laborista Barry Gardiner ha dichiarato di essere venuto a conoscenza solo oggi che l'avvocato Christine Lee sarebbe una spia cinese. Lee infatti avrebbe cospirato all'interno del Parlamento britannico per pilotare i processi decisionali, come denunciato oggi dall'MI5, l'ente per la sicurezza e il controspionaggio. Secondo i dati presenti sul registro di interessi dei parlamentari britannici, risulterebbe che il legale avrebbe effettuato donazioni a favore dei deputati per un totale di 700 mila sterline: gran parte delle quali a Gardiner. Quest'ultimo ha dichiarato all'emittente "Sky News" di essere stato in contatto con l'MI5 "per un certo numero di anni" sulla signora Lee "e hanno sempre saputo, e sono stati da me pienamente informati, del suo impegno con il mio studio e delle donazioni che ha fatto per finanziare i ricercatori nel mio ufficio". Gardiner ha aggiunto: "Sono state prese misure per garantire che non avesse alcun ruolo né nella nomina né nella gestione di quei ricercatori". (segue) (Rel)