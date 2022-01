Regno Unito: deputato Gardiner si dimette dopo donazioni da agente cinese, "non sapevo fosse una spia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno britannica Priti Patel commentando la notizia, trapelata in un primo momento tramite il presidente della Camera dei Comuni Lindsay Hoyle, secondo cui un agente inviato dal governo cinese avesse partecipato attivamente a discussioni in parlamento per "sovvertire i processi", ha assicurato che il Regno Unito possiede una delle agenzie di controspionaggio più efficienti al mondo (l'MI5). Per questo motivo, la popolazione non deve preoccuparsi per l'infiltrazione di un agente cinese in Parlamento. "L'MI5 ha messo in atto tutte le sue risorse per identificare le interferenze straniere o qualsiasi potenziale minaccia alla nostra democrazia", ha aggiunto Patel. (Rel)