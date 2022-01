Cile: presidente Pinera promulga nuova legge su controllo armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha promulgato oggi una nuova legge che stabilisce un controllo più rigido sulla vendita ed il possesso di armi da fuoco. Si tratta di un progetto, riferisce il quotidiano "La Tercera", che era fermo in parlamento da oltre 14 anni. "Oggi è un giorno importante per il Cile perché promulghiamo una nuova legge sul controllo delle armi che migliorerà la sicurezza e la tranquillità di tutte le famiglie", ha affermato Pinera, che ha ammesso che la vecchia legge "era inadeguata alle sfide che affrontiamo oggigiorno". Tra le modifiche introdotte alla legge sul controllo delle armi e delle munizioni figurano quelle che stabiliscono la proibizione della modifica di armi di scena o da gioco, la registrazione in caso di trasferimento di proprietà, e la tracciabilità delle armi iscritte nel registro ufficiale. (segue) (Abu)