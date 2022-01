Brasile: Paese ospiterà sede americana Organizzazione mondiale del Turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Machado Neto ha celebrato la vittoria della candidatura brasiliana e ha sottolineato che il turismo naturalistico è sempre più ricercato in tutto il mondo. "La conferma di un ufficio dell'Omt in Brasile è un grande risultato per questo governo e per il Brasile. Grazie all'impegno e alla credibilità dell'attuale governo, siamo stati in grado di dimostrare il nostro potenziale al mondo. Viva il turismo, viva le Americhe e viva il Brasile", ha sottolineato. Il presidente dell'Embratur, Carlos Brito, ha evidenziato che l'agenzia del turismo brasiliana è a disposizione per assistere nelle trattative per l'installazione del nuovo ufficio. "Siamo estremamente onorati di essere stati eletti per ospitare l'Omt nel nostro Paese e siamo certi che saremo in grado, insieme alla più grande autorità mondiale del settore turistico, di realizzare ancora più azioni per promuovere i turisti internazionali a visitare il meravigliose destinazioni delle Americhe", ha detto. (Brb)