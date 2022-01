Ostia: Raggi (M5s), clan Spada è mafia, noi sempre a fianco a cittadini onesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Il clan Spada è mafia. Lo conferma una sentenza della Cassazione. Sempre al fianco dei cittadini onesti nella lotta alla mafia. Il nome dei romani non è Casamonica; non è Spada; non è Di Silvio; non è Marando. Il nostro nome è Roma". Così in un tweet la consigliera capitolina del M5s Virginia Raggi. (Rer)