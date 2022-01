© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioVARIE- Funerali di Stato del presidente del Parlamento europeo David Sassoli alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parteciperanno le più alte cariche dello Stato e rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee. Roma, Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, piazza della Repubblica (ore 12:00)- "Cresciamo con Trasporto – Protagonisti nel futuro del lavoro che cambia": XII Congresso della Fit-Cisl del Lazio. In apertura la relazione del Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio Marino Masucci. Presenti, fra gli altri, il Senatore Bruno Astorre, componente della VIII Commissione Permanente; gli assessori capitolini e regionali all'Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi e Massimiliano Valeriani, e ai Trasporti, Eugenio Patanè e Mauro Alessandri. Nel parterre degli ospiti, Amalia Colaceci, Presidente Cotral; Emiliano Limiti, Vice Direttore generale di Ama; Giovanni Mottura, Amministratore Unico Atac. Interverranno il segretario generale della Cisl del Lazio Enrico Coppotelli e il segretario generale della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia. Al termine della giornata congressuale, si terrà la proclamazione degli eletti e la convocazione del Consiglio Generale, con la proposta e proclamazione del Segretario Generale e della Segreteria. Roma, Carpegna Palace Hotel, via Aurelia 481. (dalle ore 9:00)- Primo congresso della Provincia di Roma di Azione. Nel rispetto delle misure sanitarie vigenti per l'emergenza Covid-19, il congresso si terrà in modalità online. Sono previsti gli interventi del leader del partito Carlo Calenda, della consigliera regionale di Azione Valentina Grippo, di Andrea Mazziotti responsabile programma di Azione e di Maria Pia Bucchioni, responsabile formazione istruzione Its e del professor Walter Ricciardi. (ore 14:00)(Rer)