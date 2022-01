Americhe: Usmca, Canada e Messico contro interpretazione Usa su regole produzione auto (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio dicembre, la ministra dell'Economia Tathiana Clouthier aveva parlato d'un progetto di legge discriminatorio per la produzione messicana, tale da motivare possibili "rappresaglie commerciali". "Questa iniziativa non rispetta gli obblighi che gli Usa hanno contratto con l'Usmca e con gli accordi stretti con l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)", segnalava Clouthier avvertendo che le possibili ricadute sull'economia e sull'occupazione del Messico potrebbero "creare ulteriori pressioni migratorie" verso il nord del continente. Lopez Obrador ha da parte sua detto di non essere in linea di principio favorevole ad azioni "di ritorsione", preferendo la possibilità di muoversi nel perimetro legale fissato dall'Usmca. (segue) (Res)