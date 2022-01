Americhe: Usmca, Canada e Messico contro interpretazione Usa su regole produzione auto (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa contiene per Ottawa norme discriminatorie nei confronti di industria e lavoratori canadesi. Il vicino del Nord è per gli Stati Uniti il mercato di maggiore esportazione delle auto, e compra circa il dieci per cento della produzione Usa. Inoltre, i veicoli assemblati in Canada contengono circa il 50 per cento di componenti degli Stati Uniti, per una spesa annuale garantita di 22 miliardi di dollari. Nel caso in cui Washington non dovesse accogliere le richieste di modifica, il governo canadese si dice pronto a ricorrere ai meccanismi di soluzione delle controversie interni al trattato e, in ogni modo, a "difendere i propri interessi nazionali". (Res)