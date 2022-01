Quirinale: Conte a M5s, non saremo disponibili a votare qualsiasi nome pur di risultare vincitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti di voi rivendicano di poter indicare dei parametri e di fissare dei paletti per muoverci al tavolo delle trattative. E’ evidente che non saremo disponibili a votare qualsiasi nome pur di risultare vincitori. Non potremo mai sentirci vincitori se abbandoneremo i nostri principi e i nostri valori. Ed è per questo che rivolgerò un appello al dialogo alle forze di centrodestra: mettiamo da parte bandierine di parte, sventoliamo tutti insieme la bandiera dell’Italia". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta su Zoom con senatori e deputati pentastellati sull’elezione del capo dello Stato. (Rin)